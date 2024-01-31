«القومي لذوي الإعاقة» يتعاون مع «التعليم» لدمج الطلاب أصحاب الهمم في المجتمع

استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، في إطار قيام المجلس باستعراض ومناقشة بعض التحديات التي تواجه الطلاب من ذوي الإعاقة في الجامعات، والتنسيق بين الطرفين الوزارة والمجلس في التعاون وبحث سُبل الدعم الموجه للطلاب من ذوي الإعاقة.

الحلول المناسبة في القضايا المتعلقة بالإعاقة

من جهتها رحبت الدكتورة إيمان كريم باللقاء، مؤكدة أنَّه تمّ التنسيق بين وزارة التعليم والمجلس لوضع الحلول المناسبة في القضايا المتعلقة بالإعاقة ومواصلة العمل على دعم الطلاب ذوي الهمم وإتاحة مختلف الخدمات لهم.

زيادة أنشطة الطلاب من ذوي الإعاقة

واستعرضت إيمان كريم، ضرورة زيادة الأنشطة المتنوعة التي يتم تقديمها لطلاب الجامعات من ذوي الإعاقة للمساهمة في تنمية مهاراتهم ودمجهم ثقافيًا وفنيًا ومجتمعيًا، وزيادة الخدمات التكنولوجية التي يمكن أن تساعدهم في مسيرتهم العلمية.