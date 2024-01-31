وفد رفيع المستوى من بكين يشارك في المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار

استقبل الدكتور عمرو حمودة، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، سون شوشيان نائب وزير وزارة الموارد الطبيعية بدولة الصين، وممثلي التعاون الدولي وسفير دولة الصين بالقاهرة والوفد المرافق لهم.

المؤتمر يعقد لأول مرة خارج دولة الصين

ووفقا لبيان صادر عن المعهد، في إطار إنشاء المركز الصيني الإفريقي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد يقوم المعهد بتنظيم المؤتمر الصيني الإفريقي لعلوم البحار والتكنولوجيا، الذي يعقد لأول مرة خارج دولة الصين، وتستضيفه جمهورية مصر العربية، ويشارك فيه ممثلو الدول الأفريقية في مجال علوم البحار والاقتصاد الأزرق.

ويأتي ذلك بهدف تعزيز الفهم العميق لمختلف العلوم التنبؤية ذات الصلة بالبيئات البحرية ولوضع الأساس للتنبؤ الفعال وأنظمة الإنذار المبكر، وعرض أحدث التطورات في تقنيات النمذجة، التي تساهم في تطوير أنظمة التنبؤ البحرية الدقيقة وفي الوقت المناسب، وتسليط الضوء على دور التنبؤ البحري في تعزيز الاستدامة من خلال مراقبة ومعالجة التغيرات البيئية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمض المحيطات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على النظم البيئية البحرية.

وأشار البيان، إلى لمؤتمر يناقش التحديات التي تواجه القارة الأفريقية في مجال علوم البحار وأهم البرامج والخطط التنفيذية لبناء القدرات وتدريب الباحثين من الدول الأفريقية، وبخاصة برامج التدريب على متن سفن الأبحاث التي يمتلكها المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد.