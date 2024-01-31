وزارة الشباب : تواصل فعاليات الحوارات المجتمعيه للمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي »في 600 مركز شباب بــ 15 محافظة

تحت رعاية السيدة الفاضلة إنتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية ، واصلت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة لبرلماني الطلائع والشباب " ، تنفيذ فعاليات الحوارات المجتمعيه لفعاليات دعم المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات « دوّي » تحت شعار #بحكايتك_تكمل_حكايتهم ، داخل 600 مركز شباب بــ15 محافظة هي ( الجيزة ؛ قنا ؛ دمياط ؛ سوهاج ؛ اسوان ؛ كفر الشيخ ؛ القليوبية ؛ الإسكندرية ؛ أسيوط ؛ القاهرة ؛ شمال سيناء ؛ جنوب سيناء ؛ مطروح ؛ البحر الاحمر ؛ الوادى الجديد ) .

برعاية السيدة الفاضلة قرينة السيد رئيس الجمهورية ٠٠٠ وتحت شعار #بحكايتك_تكمل_حكايتهم

وتتناول محاور المبادرة عقد جلسات نقاشية وورش عمل حول أهمية :" الحور المجتمعي وآليات الدعم المجتمعي وتوفير مساحات أمنه للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم ، وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم ، وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين " .

وتستهدف المبادرة 1200 مستفيد في المرحله العمريه من " 14 لــ 18 عامًا " برلمان الطلائع " ، 18 لــ40 عامًا " برلمان الشباب " والقيادات المجتمعية والأسر ، وأن يكون نتاج ثمارها 100 مبادرة مجتمعية تساعد على تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال عقد سلسلة من اللقاءات الحوارية بواقع 600 حوار مجتمعي بواقع 40 حوار مجتمعي لكل محافظه، وتنفيذ 15 حوار وطني يتضمن تنفيذ نوادي المشاهدة الذي تعرض " فيلم بداية الخيط " تهدف "دوي" إلى تسليط الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن.

وتضم "دوّي" العديد من المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات الشريكة ( وزارة الشباب والرياضة ، وزارة الصحة والسكان ، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وزارة التضامن الاجتماعي ، وزارة الثقافة ، وزارة القوى العاملة ، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، المجلس القومي للسكان ، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجيئن فيمصر ، جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط - مؤسسة كير مصر للتنمية ).

تأتي انطلاق المبادرة في اطار المشروع القومي التنمية الأسرة المصرية ؛ حيث تتناول مبادرة "دوي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع ، وهذا هو السبب في أنها تجمع بين جهود المؤسسات والأفراد لتشكيل شراكة لدعم الفتيات والفتيان والمجتمعات المحلية بوجه عام.

يُذكر إن إطلاق المبادرة الوطنية "دوَي" جاءت برؤية ثاقبة من المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2019 وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبدعم من يونيسف ،وحظيت "دوَي"برعاية السيدة انتصار السيسي عام 2022 .

#وزارةالشباب_والرياضة #المكتب_الاعلامي_والمتحدث_الرسمي