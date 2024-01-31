النجاحات المتكررة ترسم ملامح دراما رمضان 2024.. تعاون للمرة الرابعة

النص هو العمود الفقري لأي عمل فني وعامل النجاح الأساسي للعمل، لذلك يفضل عدد من النجوم تكرار التعاونات مع الكتاب الذين حققوا نجاحا معهم في تجاربهم الأولى معا، ويشهد موسم الدراما الرمضانية 2024 مجموعة من الأعمال التي تعتبر استثمارا لتعاونات سابقة ناجحة بين النجوم والكتاب.

يسجل مسلسل «صدفة» التعاون الرابع الذي يجمع الفنانة ريهام حجاج والكاتب أيمن سلامة في موسم الدراما الرمضانية، والثالث مع المخرج سامح عبد العزيز، حيث تعاون «سلامة» مع ريهام للمرة الأولى في مسلسل «لما كنا صغيرين» في موسم الدراما الرمضانية 2020، وعادا للتعاون معا في عام 2022 بعد ما انضم لهم المخرج سامح عبد العزيز في «يوتيرن»، ثم قدم الثلاثي معا مسلسل «جميلة» في 2023.

بينما يتعاون النجم خالد النبوي للمرة الثالثة مع الكاتب محمد سليمان عبد المالك، في مسلسل «إمبراطوية ميم» من إخراج محمد سلامة، وهو معالجة عصرية للقصة القصيرة التي نشرها الكاتب إحسان عبد القدوس في المجموعة القصصية «بنت السلطان»، ويأتي هذا التعاون بعد تجربتين ناجحتين الأولى «ممالك النار» عام 2019، والثانية في «راجعين يا هوى» في موسم الدراما الرمضانية 2022.

مصطفى شعبان يتعاون مع محمد الشواف للعام الثاني على التوالي

وبعد النجاح الذي حققه الفنان مصطفى شعبان في مسلسل «بابا المجال» في سباق الدراما الرمضانية الماضي، يكرر التعاون مع الكاتب محمد الشواف هذا العام في مسلسل «المعلم»، وعندما قررت ياسمين صبري العودة إلى سباق الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل «رحيل» بعد غياب دام 3 سنوات، كررت تعاونها مع الكاتب محمد عبد المعطي الذي قام بكتابة مسلسل «حكايتي»، بطولتها التلفزيونية الأولى، كما عملا معا في عدد من الأعمال الفنية السابقة منها فيلم «الديزل» ومسلسل «الأسطورة».