«قومي المرأة» يستخرج بطاقات رقم قومي لسيدات الدقهلية بالمجان

استخرج المجلس القومى للمرأة، 200 بطاقة رقم قومي لسيدات قرية سندوب، بمحافظة الدقهلية بالمجان، بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، وذلك على مدار يومين، بحضور كل من الدكتورة هبة الشرقاوي، مدير مشروع إصدار بطاقات الرقم القومي بالمجلس، وفاتن فاروق، مسؤول تنفيذ الأنشطة بالمناطق المخصصة للإسكان بديل العشوائيات بالمجلس، الدكتورة أمينة إبراهيم، مقررة فرع المجلس بمحافظة الدقهلية.

استخراج بطاقات الرقم القومي

وأكدت فاتن فاروق، أنّ استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان، يأتي في إطار مشاركة المجلس القومي للمرأة، في جهود الدولة لدعم المواطنين، الذين نقلوا من الأماكن العشوائية، إلى مناطق سكنية جديدة.

تسهيل عملية استخراج البطاقات

وأشارت إلى أنّ المجلس، يحرص على تسهيل عملية استخراج تلك البطاقات بالمجان، نظرًا لأهمية بطاقة الرقم القومي، في مساعدة السيدات في الحصول على الخدمات المختلفة، التي تقدمها الدولة.