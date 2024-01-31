«اللهم صيبا نافعا».. سقوط أمطار على مناطق متفرقة بالمنوفية 

شهدت محافظة المنوفية منذ قليل، سقوط أمطار متفرقة على أغلب أنحاء المحافظة، ومن المتوقع استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات القليلة المقبلة، بسبب انخفاض درجات الحرارة.

سقوط أمطار على محافظة المنوفية

وسقطت الأمطار على بعض مراكز المحافظة مثل شبين الكوم والشهداء وتلا خلال الساعات القليلة الماضية، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من احتمالية استمرار سقوط الأمطار هذه الأيام بسبب موجة الطقس غير مستقرة التي ضربت البلاد.

انخفاض درجات الحرارة في المنوفية

وسجلت درجة الحرارة في محافظة المنوفية اليوم الأربعاء الصغرى 8 درجات والعظمى 17 درجة، ومن المتوقع استمرار سقوط أمطار في الساعات والأيام القادمة بعدما حذرت هيئة الأرصاد من تقلبات جوية في الطقس.

شفط تجمعات الأمطار

ورفع المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب في المنوفية، حالة الطوارئ في جميع مراكز المحافظة لمواجهة موجة الطقس، ورفع تجمعات مياه الأمطار على مدار اليوم بواسطة سيارات الكسح، لتيسير حركة السيارات والمارين في الطريق.