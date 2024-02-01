أصبحنا وأصبح الملك لله.. أزهري يكشف عن أدعية مستحبة لترديدها كل صباح

أصبحنا وأصبح الملك لله هو واحد من أذكار الصباحية التي يرددها العديد من المواطنين، طمعا في رضوان الله تعالي إذ تعتبر أذكار الصباح هي واحدة من العادات اليومية التي يُواظب عليها العديد من العباد، وفي هذه السطور، توضح «الوطن»، أفضل الأذكار التي يمكن أن يستعين بها العبد خلال ترديد أذكار الصباح.

أصبحنا وأصبح الملك لله

قال عبد الغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن أذكار الصباح هي خير ما يبدأ به المسلم يومه، ومن أفضل الأذكار التي تتردد في الصباح، هي أصبحنا وأصبح الملك لله، وهو ليس الوحيد، فهناك العديد من الأذكار التي يمكن الاستعانة بها.

فضل دعاء أصبحنا وأصبح الملك لله

وهذا الدعاء له فضل عظيم، فهو يتضمن العديد من العبادات والطاعات، منها الاعتراف لله تعالى بالملك والسيادة، وأن الله هو رب العالمين، وأنه هو الذي يٌعطي ويمنع، ويقدر ويقضي الطلب من الله تعالى خير هذا اليوم وخير ما بعده، والاعتصام به سبحانه وتعالى من شر هذا اليوم وشر ما بعده، والاستعاذة بالله تعالى من الكسل والهرم، وهما من أمراض القلوب التي تمنع الإنسان من القيام بواجباته الدينية والدنيوية.

الاستعاذة بالله تعالى

كما يجب على الفرد الاستعاذة بالله تعالى من عذاب القبر، وهو عذاب شديد يصيب الميت في قبره، والطلب من الله تعالى أن يعطي النفس تقواها، وأن يزكيها، وأن يكون هو وليّها ومولاها، والاستعاذة بالله تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ولهذا الدعاء أثر كبير على المسلم، فهو يحميه من شرور الدنيا والآخرة، ويجعله يعيش يومه في طاعة الله تعالى، والسعي إلى الخير والصلاح.