المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: محكمة العدل لم تدن إسرائيل بارتكاب جرائم حرب

قالت ليندا جرينفيلد، المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن، إن الولايات المتحدة الامريكية تؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن دون انقطاع، وأشارت إلى أن الحالة الإنسانية في قطاع غزة «مزرية».

وأضافت «ليندا» خلال جلسة مجلس الأمن لبحث التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بقرار محكمة العدل الدولية، بثتها «القاهرة الإخبارية»: «التدابير التي أقرتها العدل الدولية تتسق مع وجهة نظرنا في أن إسرائيل لها الحق في العمل على منع تكرار هجمات 7 أكتوبر».

وأوضحت مندوبة واشنطن أن محكمة العدل الدولية لم تعلن وقف إطلاق النار في غزة، كما لم تدن المحكمة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة، مؤكدة أن أي قرار يتخذه مجلس الأمن يجب أن يزيد من الضغط على الفصائل الفلسطينية كي تتخذ القرار الصائب.

وطالبت «ليندا» بإطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة بشكل فوري.