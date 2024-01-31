خبير علاقات دولية: زيارة المبعوث الأمريكي لمصر هدفها الظهور بشكل طيب أمام العالم

قال أحمد عبدالمجيد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة ديفيد ساترفيلد، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط لمصر، يوضح رؤية الولايات المتحدة في تدعيمها الكامل للدور المصري القوي تجاه القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه كان هناك منذ يومين، مكالمة هاتفية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تدعيم دور مصر الفعال وتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بوصول المساعدات لغزة.

رؤية الولايات المتحدة في تدعيمها لمصر

وأضاف «عبدالمجيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن الولايات المتحدة بزيارة المبعوث الأمريكي، تصحح المسار الذي كانت متورطة فيه بشأن دعمها لإسرائيل، وتحاول اليوم أن تظهر بصورة طيبة أمام العالم، بحرصها على دخول المساعدات للقطاع.

زيارة المبعوث الأمريكي

وتابع خبير العلاقات الدولية، أن مصر هي المنفذ الوحيد لدخول المساعدات في الأزمة والمعاناة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وفي ظل حالة التهجير القسري للمدنيين، لافتًا إلى أن معبر رفح مفتوح على مدار الـ120 يوما، ولم يتم منع دخول أي مساعدات، حيث إنه من يوم 7 أكتوبر، كان يدخل ما يقرب من 500 شاحنة يوميًا لقطاع غزة من الجانب المصري.