اكتشفي تأثير الفحم في الحمام.. نصيحة ذهبية ستغير طريقتك للتنظيف

التخلص من الروائح الكريهة من الحمام يمكن أن يحدث بأكثر من طريقة من بينها الفحم الذي يعد مفاجأة للكثير من الناس، لذلك اكتشفي ما يحدث عند إضافة الفحم إلى قاعدة الحمام، وفيما بعد سيصبح طريقتك للتنظيف فيما بعد، وطرق أخرى للتنظيف بخلاف الفحم في الفترة المقبلة.

اكتشفي ما يحدث عند إضافة الفحم إلى قاعدة الحمام

وبحسب موقع «activeplumbing» البريطاني المتخصص في التنظيف، يمكن للفحم النشط في قاعدة الحمام أن يمتص الروائح الكريهة في الحمام؛ وإليك كيف يمكنك استخدامه:

- ضعِ وعاء صغيرا مملوءا بالفحم المنشط بالقرب من المرحاض.

- اتركيه طوال الليل لامتصاص الروائح.

-احرصي على الاستمرار في استبدال الفحم بشكل دوري للتأكد من فاعليته.

طرق أخرى لتنظيف المرحاض «قاعدة الحمام»

يمكنك تنظيف المرحاض أو «قاعدة الحمام» من خلال استخدام الخل وصودا الخبز، إذ يُعد الخل وصودا الخبز من عوامل التنظيف الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخلص من رائحة المرحاض؛ وإليك كيف يمكنك استخدامها:

1- أضف كوبًا واحدًا من الخل إلى وعاء المرحاض.

2- استمر في فرك الوعاء بعناية باستخدام فرشاة المرحاض.

3- رشي صودا الخبز حول حافة الوعاء وداخله.

4-اتركه لبضع دقائق، ثم افركه مرة أخرى واشطفه.

الطريقة الثالثة عصير الليمون وخليط البوراكس

يعتبر عصير الليمون والبوراكس من المكونات التي لها خصائص طبيعية لإزالة الروائح الكريهة من الحمام، فقط اتبع هذه الخطوات لاستخدامها:

1- قم بعصر عصير الليمون الطازج في وعاء المرحاض.

2-أضف ملعقة كبيرة من البوراكس.

3- افركي الوعاء بفرشاة لتوزيع الخليط.

4- اتركه لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ثم تابع عملية التنظيف.

أهمية تنظيف المرحاض

يعد تنظيف قاعدة المرحاض والحفاظ على السباكة من الأمور المهمة لمنع الأمراض اتبع هذه النصائح:

1- رتِّب الفحوصات الروتينية والصيانة لنظام السباكة الخاص بك.

2. عالج أي تسربات أو شقوق أو مشكلات على الفور لمنع المزيد من الضرر.

3. استئجار سباك محترف لتركيبات السباكة المعقدة أو الإصلاحات.

التعامل مع رائحة المراحيض في الحمامات العامة

يمكن أن تكون رائحة المرحاض مصدر قلق كبير في الحمامات العامة؛ اتبع هذه النصائح للتعامل معها:

1. اختيار دورات المياه ذات التهوية الجيدة والنظافة.

2. إذا أمكن، استخدم الحمامات التي تحتوي على أنظمة تنظيف أوتوماتيكية لتقليل الروائح الكريهة.

3. احمل معطرات الجو بحجم السفر أو بخاخات بحجم الجيب للاستخدام الشخصي.