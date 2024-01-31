متحدث «الوزراء»: الحكومة لديها رؤية تتحرك من خلالها وتعمل بكل جهدها

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ما زالت جارية، مضيفًا: «نأمل خيرًا وسيتم إعلان كل التفاصيل حال التوصل لاتفاق».

وقال الحمصاني، خلال مداخلة مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «on»: «لا داعي للقلق، سواء فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو مفاوضات صندوق النقد الدولي وسيتم إعلان كل التفاصيل».

جلب الاستثمارات وزيادة الموارد اللازمة من النقد الأجنبي

وذكر أن الحكومة لديها رؤية وعدة محاور تتحرك من خلالها لخفض تلك الأعباء، وتجاوز تلك المرحلة من خلال جلب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الموارد اللازمة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على هذا الأمر بطبيعة الحال، والحكومة تعمل بكل ما تستطيع، وبكل جهد لتوفير الموارد اللازمة.

وعن تفاصيل اجتماعات مجلس الوزراء اليوم، أشار إلى أن رئيس الوزراء قرر ترشيد الإنفاق الاستثماري في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، وهو جزء مهم من عمليات الإصلاح المالي الذي تقوم به مصر لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

ترشيد الإنفاق الحكومي

وأكد أن القرار يتحدث بصفة أساسية عن ترشيد الإنفاق ووضع مجموعة من الضوابط لعملية الإنفاق الاستثماري، لافتا إلى أن هناك العديد من القرارات أهمها ترشيد الإنفاق الحكومي ومراعاة أولويات الدولة خلال الفترة الحالية، وخاصة فيما يتعلق بترشيد الإنفاق الاستثماري والتأكيد على استكمال المشروعات التي قاربت على الانتهاء، بنسبة 70%، وتوقف البدء في أي مشروعات جديدة، موضحا أن قرار ترشيد الإنفاق لا يشمل المشروعات التي قاربت على الانتهاء.