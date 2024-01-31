«إزالة العفن والرطوبة من الجدران».. نتائج مذهلة بمكون سحري وبدون تكاليف

تكوُّن العفن على الجدران، من المشكلات التي تواجه البعض، خاصة وأنها قد تحمل جراثيم سامة، تؤثر على صحة الإنسان، لذا فإن هناك طريقة لإزالة العفن والرطوبة من الجدران، وتعطي نتائج مذهلة بمكون سحري وبدون تكاليف.

يُعد العفن والرطوبة من الأمور الشائعة في المنزل، وهو كائن مجهري أو نوع من الفطريات، التي تصيب جدران المنزل، إذ يمكن أن ينمو العفن في أي مكان في منزلك، خاصة الجدران أو الحوائط أو الخشب، ويجب التخلص منه على الفور، لأنه قد يدمر المكان الموجود فيه، بحسب موقع envirovent.

تطور العفن على الجدران والحوائط

لا يتوقف العفن على وجوده في الحوائط والجدران، بل يستهلك المادة ويستخدمها كمواد مغذية، ومع نضوج العفن يحدث أبواغًا مجهرية، تنتقل عبر الهواء إلى أماكن أخرى، وهناك أنواع عديدة من العفن، بعضها يكون سام والآخر يمكن علاجه بسهولة، إذ يحتوي على جراثيم وسموم فطرية ومسببات للحساسية مرتبطة بها، ويمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص، خاصة الذين يعانون من الحساسية تجاه بعض الأشياء.

تطور العفن إلى تدمير جدران المنزل

العفن ليس مجرد جراثيم موجودة على الجدران، بل قد يتطور إلى تدمير الحوائط، لذا يجب الانتباه إليه، فبمجرد وجوده لابد من التصرف على الفور، خاصة وأنه ينتشر بسرعة كبيرة على الجدران والأسقف، ويؤدي إلى تكوين بقع داكنة كبيرة، يمكن أن تؤثر على صحة الأشخاص.

طريقة إزالة العفن من الجدران

يمكن إزالة العفن من الجدران، من خلال ارتداء نظارات واقية وقفازات في الأيدي، وقناع يغطي الأنف والفم، لأن العفن والرطوبة نوع من الجراثيم، التي قد تكون سامة، وتؤثر على الصحة، والبدء في التنظيف وإزالة العفن، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمنع نفاذ جراثيم العفن إلى مناطق أخرى بالمنزل، ووضع العفونة في أكياس بلاستيكية وإلقائها خارج المنزل.