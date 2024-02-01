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هشام حنفي: اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم غير مقبول طالما الإخفاق مستمر

كتب:

أحمد العانوسي
12:32 ص | الخميس 01 فبراير 2024
هشام حنفي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

هشام حنفي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق

قال هشام حنفي، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن اعتذار الاتحاد المصري لكرة القدم لن يُهدئ جمهور الشارع الرياضي، ولن يقبل الجمهور بالاعتذار طالما الإخفاق مستمر والأداء ثابت لا يتطور، متابعًا: «لا تخبرني أن جميع المنتخبات العربية خرجت من البطولة، فعند التحدث عن المنتخب المصري، نتحدث عن تاريخ مصر الكروي».

وأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»: «لعبنا عدد من المباريات الودية حصلنا بها على تصنيف، ولم نصل إلى كأس عالم ولكن كان هناك جيل في المنتخب المصري قوي جدًا قادر على أن يكسب مباريات عديدة».

واستكمل: «أقوى فريق في القارة هو السنغال، وكان من المفترض أن نبني تدريبات المنتخب على هذا، وفي حوار فيتوريا مع إدارة الاتحاد قال: «أريد أن أكمل عملي مع النتخب وأحب الأجواء بمصر، ولا أريد رئيس الإتحاد أن يبتحدث معي بخصوص كرة القدم، الأشخاص المنوط بها في الكرة هم من يتحدثون معي في هذه الأمور». 

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