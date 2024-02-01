نصائح للتعامل مع البرق والرعد خلال الساعات المقبلة.. اتبعها وحافظ على سلامتك

طقس غير مستقر شهدته الأيام الماضية، في الشتاء الأصعب منذ سنوات، بينما لاتزال التحذيرات مستمرة خلال الساعات المقبلة من موجة برودة شديدة في معظم أنحاء الجمهورية، وظواهر جوية أبرزها البرق والأمطار الرعدية.

التعامل مع الظواهر الجوية في ظل البرد القارس الذي تشهده البلاد، وتحديدا البرق والرعد، له أولوية كبرى في العالم، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين خلال تلك الموجة الصعبة، في ظل خطورة تلك الظواهر على البشر.

كيف تحمي نفسك من ظاهرة البرق والرعد؟

موقع «ناشيونال جيوجرافيك»، كشف عن دراسة صادمة، بعد أكد أن البرق والرعد يتسببان في وفاة حوالي ألفين شخص حول العالم كل عام، بينما بعض الذين يتعرضون لتلك الظواهر الجوية لأضرار صحية وخيمة، منها الحروق وفقدان الذاكرة.

وبحسب التقرير هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحماية من ظاهرة البرق والرعد:

- ابتعد عن الأسلاك والأسطح المعدنية مثل (صنابير المياه والدش)

- لا تستخدم الهواتف السلكية خلال الظاهرة

- ابتعد عن النوافذ والأبواب

- ابتعد عن الأشجار ولا تحتمي بها

- تجنب التواجد في الأماكن المفتوحة مثل الشوارع والشرفات

تحذير من موجة

يأتي ذلك بعد تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة، في فصل الشتاء الغير مسبوق منذ سنوات والذي يشهد موجة صقيع، والتي أكدت في بيانها أن العديد من المناطق شمال البلاد وحتي شمال الصعيد مرورا بالقاهرة سيشهد تساقط للأمطار، بينما تتساقط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأوضح البيان: «فرص سقوط الأمطار خلال ساعات الليل مستمرة علي شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية»، كما أطلق البيان تحذيرات من أجواء شديدة البرودة، والتقلبات الجوية على معظم أنحاء البلاد، والأمطار الرعدية وسقوط حبات البرد.