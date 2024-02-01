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محمود شوقي المحلل الرياضي: اتحاد الكرة قصر في حق المنتخب

كتب:

أحمد العانوسي
01:30 ص | الخميس 01 فبراير 2024
محمود شوقي

محمود شوقي

قال محمود شوقي، محلل القاهرة الإخبارية، إنه على الاتحاد المصري لكرة القدم أن يعلم أنه الطرف الأصيل في التقصير تجاه المنتخب المصري، مشيرًا إلى خطاب وزير الشباب والرياضة إلى الاتحاد ، والذي أكد أن الدولة المصرية لم تقصر في كل أنواع الدعم سواء الدعم المالي أو المعنوي.

وأضاف «شوقي» خلال استضافته ببرنامج «كان 2023»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الدولة وفرت طائرة خاصة للمنتخب، ساهمت في توفير الراحة والهدوء بنسبة كبيرة للاعبي المنتخب أثناء سفرهم لكوت ديفوار، مؤكدًا أن الاتحاد لم يفعل شيء، بل الدولة من قامت بفعل كل التجهيزات وسبل الراحة للاعبي المنتخب والنجوم الكبار.

وتابع: «أن الاتحاد المصري كان من المفترض أن يختار مدير فني كفؤ، فيتوريا كان له مسار طويل مع المنتخب ولكن كانت هذه تجربته الأولى، ولم تتم محاسبته على القصور الذي حدث في أداء المنتخب خلال البطولة».

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