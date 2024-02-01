مؤلف أغنية «زيه تاني» لبوسي يكشف تفاصيل تحضيراتها: لون جديد عليها

نجحت المطربة بوسي في كسب الرهان بتغيير جلدها من اللون الشعبي إلى الدرامي، وتقديم ألوان موسيقية جديدة عليها، حيث حققت أغنيتها الأخيرة «زيه تاني»، نجاحا جماهيريا منذ طرحها، إذ تخطت حاجز نصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها وتصدرت موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «زيه تاني»

وأوضح الشاعر حسام حسني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه انتهى من كتابة كلمات الأغنية منذ فترة، وعندما عرضها على الملحن مدين نالت إعجابه وقام ببعض التعديلات عليها، وبعدها عرضها على المطربة بوسي، والتي تحمست لها لأنها مختلفة عن اللون الشعبي الذي اعتادت تقديمه.

تحديات بوسي بالأغنية

وأضاف «حسني»، أن المطربة بوسي أرادت أن تكون بتحدِ جديد مع الجمهور بأغانِ جديدة عليها، لافتًا إلى أن توقيت طرح الأغنية كان مناسبَا للموسم الشتوي ويتماشى مع لونها الدرامي.

أغنية «زيه تاني»، من كلمات حسام حسني، وتوزيع يحي يوسف وألحان مدين، وتقول بداية كلماتها :«مش هيجي زيه تاني قلبي لسة بيتخطف لو اسمه جه في لساني دة صعب جداً يتنسي».