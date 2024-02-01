نتيجة إعدادية الدقهلية 2024.. اعرف مجموعك بالاسم ورقم الجلوس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، تحديد رابط نتيجة إعدادية الدقهلية 2024، ويمكن للطلاب الدخول عليه لمعرفة المجموع بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد إعلان النتيجة الأسبوع المقبل واعتمادها من قبل المحافظ.

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2024

وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، لـ«الوطن»، إنّ نتيجة إعدادية الدقهلية 2024، ستُعلن في الفترة بين 3 و8 فبراير، إذ يجري في الوقت الحالي، الانتهاء من تصحيح باقي المواد ومراجعة المواد الأخرى التي صُححت.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من التصحيح والمراجعة بشكل كامل، ورصد الدرجات، ستُعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية من قبل المحافظ الأسبوع المقبل، ثم وإتاحتها للطلاب.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024

وأكد للطلاب أنه يمكن الحصول على نتيجة إعدادية الدقهلية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط المحدد من هنا، واتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط المديرية

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص به

- الضغط على استعلام