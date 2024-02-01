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فوز لاعبتين من القليوبية بالمراكز الأولى في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال

كتب:

حسن صالح
01:16 م | الخميس 01 فبراير 2024
بطلات القليوبية في التتويج

بطلات القليوبية في التتويج

أعلن الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب بالقليوبية، أنّ لاعبات المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بالقليوبية، شاركن في بطولة الجمهورية في رفع الأثقال تحت 15 و17 و20 سنة للسيدات، التي أُقيمت بمدينة رأس البر وانتهت أمس، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وحصلت اللاعبة بسملة خالد على المركز الأول في وزن 76 كيلو تحت 20 سنة، وزينب عبد الحميد، على المركز الأول في وزن 76 كيلو تحت 17 سنة.

وحرص وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على تقديم التهنئة للاعبات على حسن أدائهن، وظهورهن المميز بالبطولة، وإحرازهن المراكز الأولى في رفع الأثقال.

استراتيجية وزارة الشباب والرياضة

وأكد نجاح استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، في اكتشاف المواهب، بدعم وزير الشباب والرياضة الكامل، للمواهب المصرية في كل المجالات الرياضية وغيرها، والعمل على تنميتها وإعدادها للوصول لمنصات التتويج العالمية. 

المشروع القومي للبطل الأوليمبي

والجدير بالذكر أنّ وزارة الشباب والرياضة، تنفذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاكتشاف ورعاية الموهوبين في ألعاب «الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال».

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