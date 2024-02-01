رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سقوط أمطار غزيرة على عدة مناطق بالقليوبية

تعرضت محافظة القليوبية إلى سقوط أمطار ما بين متوسطة وغزيرة لليوم الثاني على التوالي، حيث شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على التعامل الفوري وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها، مؤكداً استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة، واتخاذ الإجراءات العاجلة في هذا الشأن.

رفع حالة التأهب القصوى

وشهدت مدن الخانكة وشبرا وشبين القناطر والقناطر، سقوط أمطار غزيرة فيما شهدت باقي الأنحاء والعاصمة بنها أمطارا متوسطة، حيث طالب محافظ القليوبية من رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميداني على مدار الساعة، لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط، والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها، والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

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شفط تراكمات مياه الأمطار

أكد محافظ القليوبية متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة في شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكداً استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، لمتابعة الموقف أولاً بأول خلال فصل الشتاء.

فيما وجه المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم، والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة، بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التي شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثاني ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.