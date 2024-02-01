نتيجة إعدادية الشرقية 2024.. اعرف نتيجتك بـ الاسم ورقم الجلوس

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية خلال الأيام القليلة القادمة الإعلان عن نتيجة إعدادية الشرقية 2024 بـ الاسم ورقم الجلوس، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة واعتماد النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية الترم الأول 2024

أوضح محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم في أن نتيجة إعدادية الشرقية 2024 ستكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس خلال نهاية الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من أعمال التصحيح الخاصة بالامتحانات في مختلف المدارس بالمحافظة، لافتا إلى أنه جرى التنبيه على الدقة خلال التصحيح حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات.

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في محافظة الشرقية

وأشار وكيل وزارة التعليم في محافظة الشرقية إلى أن الطلاب يستطيعون الحصول على نتيجة إعدادية الشرقية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط المحدد واتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- الضغط على استعلام

- الحصول على النتيجة