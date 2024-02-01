«لو عندك ارميها فورا».. نوع من الحلل يسبب الإصابة بأمراض خطيرة

يُفضل الكثير من السيدات استخدام الأواني المصنوعة من الألمونيوم، خاصة «الحلل» في الطهي، اعتقادا منهن أنها تساعد على طهي الطعام بسرعة، لا سيما أنه يتم استخدامه منذ مئات السنين، ولكن ربما يجهلون المخاطر التي يسببها للجسم حال استخدامه لفترة طويلة دون استبداله.

مخاطر أواني الألمونيوم

يعتبر استخدام الألمونيوم غير آمن على صحة الجسم، وذلك لأنه يتفاعل بشكل سريع مع الطعام عند الطهي بأواني الألمونيوم، إذ قد تدخل نسبة منه مع الطعام يؤثر على صحة الدماغ والكلي والقولون، ومن الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالسرطانات وذلك وفقا لما ذكره موقع «timesofindia».

من ضمن المخاطر التي تسببها أواني الألومنيوم على صحة الجسم هي الإصابة بالقرحة الهضمية وأيضا عسر هضم الطعام، بالإضافة إلى الالتهابات المزمنة في الأمعاء والإصابة بقرحة المعدة، وكذلك ضعف الجهاز المناعي.

عدم نمو خلايا المخ

وفي هذا الشأن، قال الدكتور محمد الحوفي، استشاري الغذية العلاجية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الاستخدام المتكرر لأواني الألمونيوم «الحلل» بالفعل يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة، حيث يؤثر على وظائف المخ، ومن الممكن أن يقلل من نمو خلايا المخ، بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الإصابة بآلزهايمر، وذلك لأن الألمونيوم من العناصر الثقيلة التي يكون لها أضرار على الجسم.

وتابع «الحوفي» أن في حال حدوث أي خدش في الأواني، يجب في هذه الحالة التخلص منها فورا لأن قد يذوب الألمونيوم في الطعام عند تناوله، مشيرا إلى أن من المفضل عدم تخزين الأغذية الحمضية في الأواني المصنوعة من الألمونيوم سواء كانت تتمثل في الحلل أو ورق الفويل أو التخزين في أطباق من الألمونيوم لتجنب الإصابة بأي مخاطر.