إزالة 38 حالة بناء مخالف وتعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة 22 بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية ومخالفات البناء، في كافة المراكز والمدن من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أثناء أعمال التنفيذ.

نتائج اليوم السادس لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالغربية

وقال محافظ الغربية، إن الأجهزة التنفيذية تواصل أعمال الموجة 22، في إطار حرص الدولة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار في بيان صحفي، إلى أن الموجة 22 في يومها السادس تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 17 حالة بناء مخالف على مساحة 718 م2، كما نجحت بإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 7 أسهم على أراضي أملاك الدولة.

المتغيرات المكانية

وأوضح محافظ الغربية في بيان صحفي، أن الوحدات المحلية بمختلف مدن ومراكز المحافظة تمكنت من إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1881م2 على الأراضي الزراعية الخاصة، وإزالة 3 حالات متغيرات مكانية و7 حالات بناء مخالف، وتم مُصادرة المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.