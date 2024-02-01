جهاز داخل مطبخك يحول الطعام إلى سموم في هذه الحالة.. احذر استخدامه

الميكروويف يعتبر من الأجهزة الأساسية التي لا يخلو منها أي منزل، لذلك تفضل الكثير من السيدات استخدامه في تسخين الطعام المطهي مسبقا، نظرا لسرعته في تسخينها، ولكن على الرغم من ذلك إلا أن هناك بعض الأطعمة لا يفضل تسخينها أكثر من مرة في الميكروويف لأنها قد تسبب مشكلات صحية قد تصل للتسمم.

أضرار الميكروويف

جاءت من ضمن الأطعمة التي لا يفضل تسخينها في الميكروويف السبانخ والكرفس والبنجر، وذلك لأن إعادة تسخينها قد يحولها إلى مواد سامة للجسم لذلك يجب على الأمهات عدم تسخين هذه الأطعمة فيه، حتى لا نتعرض لمضاعفات صحية وفقا لما ذكره موقع «real simple».

اللحوم المجمدة من ضمن الأطعمة التي لا يفضل تسخينها في الميكروويف، وذلك لأن عند تسخين اللحوم المصنعة يؤدي إشعاع الميكروويف إلى حدوث عملية أكسدة الكوليسترول، ما تؤثر على ارتفاع نسبة الكوليسترول الذي يؤدي إلى الإصابة أمراض القلب والشرايين نظرا لاحتوائها على كميات كبيرة من المواد الحافظة.

أطعمة لا يفضل تسخينها في الميكروويف

لم تقتصر الأطعمة التي يفضل تجنب تسخينها في الميكروويف عند هذا الحد، ولكن جاء من ضمن هذه الأطعمة هو البيض سواء المسلوق أو الأومليت، وذلك لأن عند تسخينه في الميكروويف يتم تحويل البروتين لمواد سامة، وأيضا لا يفضل الأرز فيه، وذلك لأن هناك نوعا من البكتيريا تزيد بالأرز بعد الطهي ولا يتمكن الميكروويف من القضاء عليها.

لا يفضل إعادة تسخين الخضروات الورقية في الميكروويف، وذلك لأن عند إعادة تسخينها تفرز مادة النترات، التي تتحول إلى «النيتروزامين» وقد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان، لذلك ينصح بعدم تسخينها حتى لا تفقد العناصر الغذائية الموجودة بها، وبالتالي لا يحصل الجسم على أي فائدة.