70 مليون بيضة سنوياً.. 5 خدمات تقدمها محطة كفر الشيخ سليم بالغربية

تعد محطة إنتاج البيض في الغربية، واحدة من أهم المحطات في دلتا مصر، ويرجع تاريخ إنشاؤها إلى عام 1982 وذلك بمنحة ألمانية، لتصبح على مدار نحو 30 عاما بورصة بيع البيض والدواجن بمحافظات وسط الدلتا.

وشهدت محطة إنتاج البيض عام 2010 العديد من الأزمات التي كاد أن تتسبب في إغلاقها بسبب الخسائر التي لحقت بها.

مشروع استثماري

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، واحدة من المشروعات التي تعطيها المحافظة أولوية قصوى من أجل بدء تشغيلها كونها ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأنه قرر تطوير المحطة وزيادة عجلة الإنتاج بها لـ 70 مليون بيضة سنوياً، والإبقاء على نشاطها الخاص بإنتاج البيض ووقف قرار تغيير النشاط من إنتاج البيض إلى التسمين.

وعن الخدمات التي تقدمها المحطة، أكد محافظ الغربية، أن محطة إنتاج البيض في قرية كفر الشيخ سليم تساعد على التالي:

- توفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

- بورصة بيع البيض بمحافظات وسط الدلتا.

- تحقيق الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة.

- التصدير للخارج.

- زيادة موارد المحافظة.

أحدث المعدات والتقنيات

وقال رحمي، إن محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، تقع على مساحة 14 فداناً، وتم العمل على تطويرها بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة في أعمال إنتاج البيض وتربية الدواجن، إلى جانب تدريب العمال على المعدات من خلال دورات تدريبية يقدمها خبراء المجال، وأن العمل يجري على قدم وساق في أجل انتهاء أعمال التطوير داخل المحطة وبدء مراحل التشغيل، حيث تخطت نسبة الأعمال الـ 90%.