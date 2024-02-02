مؤلفة «ميت مطلوب للشهادة»: الكتاب يلقى رواجا بين الفتيات

قالت الدكتورة سمر عبد العظيم، أستاذ الطب الشرعي، ومؤلفة كتاب «ميت مطلوب للشهادة»، إن الطب الشرعي من العلوم الحساسة جدًا، ولابد أن يكون المجتمع متعاطفًا ومتفهمًا لنوعية الخدمة التي يتم تقديمها، إذ أنها خدمة بها درجة كبيرة من المسئولية.

وأضافت «عبد العظيم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع عبر فضائية «DMC» مع الإعلامية إيمان الحصري، قائلًة «عدد كبير من الفتيات يقبلن على دراسة الطب الشرعي، وفي معرض الكتاب الكثير من الفتيات كانوا يشترون الكتاب الذى ألفته عن الطب الشرعي، لديهم رغبة كبيرة في معرفة علم الطب الشرعي».

وتابعت: «في فترة تدريبي عشت فترة كبيرة مع الجثث، وتعلمت فيه كتير، وعشت فيها حكايات كتير، وكانت مرحلة مهمة في حياتي».

وأكملت: «كل الحكايات الواردة في كتابي هي حقيقة بتصريف، وليست حقيقة جدية، ولو كانت قصة حقيقية كاملة ستتحول الى خبر صحفي، وهذا ليس هدف الكتاب، هدف الكتابة أنه يحصل تصريف، بحيث أن المعلومات الواردة في الكتاب تستساغ، ويستطيع الناس فهمها».