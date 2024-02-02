كيف استفادت الأحزاب الشيوعية واليمينية من أزمة المزارعين في أوروبا؟

تعيش الدول الأوربية أزمة جديدة في الجانب الزراعي، الذي يعتبر المجال الحيوي في اقتصاد الدول، وذلك بعد رفع الدعم عن الديزل الزراعي، ما أثار شعلة الاحتجاجات من المزارعين الرافضين للأوضاع الحالية، مطالبين بحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

مزارعون بالجرارات في الدول الأوربية

قرر عدد من كبير من المزارعين في مختلف الدول الأروبية النزول بجراراتهم في أماكن متفرقة من البلاد وعملوا على إغلاق عدة طرق رئيسية، تنديدا بتجاهل حكوماتهم للأزمة التي يعيشوها، رافعين شعار «لا مزارعون، لا طعام»، ووقفوا أمام البرلمان وأشعلوا النيران، وأطلقوا المفرقعات النارية، بحسب ما ذكره موقع «usnews».

كيف استفادت الأحزاب الشيوعية واليمنيين من أزمة المزارعين؟

وسط تلك الأزمات المتتالية التي يتحمل مسؤولياتها الاتحاد الأوروبي، كانت الأحزاب الشيوعية واليمينية تشعر بالاطمئنان في حصولها على قاعدة شعبية كبيرة ستمكنها من المشاركة بفعالية كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبل، كونها تمثل مجتمع المزراعين في الدول الأوربية، ما يضع الجماعات السياسية التقليدية في موقف دفاعي ضدها، وتقلل من فرص تأييدهم في الجولات الانتخابية المقبلة.