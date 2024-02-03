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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أبرز الفنانين المشاركين في بطولة مسلسل سر إلهي برمضان 2024

كتب:

هبة أمين
05:14 ص | السبت 03 فبراير 2024
الفنانة روجينا

الفنانة روجينا

يجمع موسم مسلسلات رمضان 2024، للمرة الثالثة، بين الفنانة روجينا والمخرج رؤوف عبدالعزيز، من خلال مسلسل سر إلهي، وذلك بعد لقائهما في مسلسل انحراف عام 2022، و«ستهم» عام 2023.

الفنانة روجينا في رمضان 2024

مسلسل سر إلهي الذي تنافس به روجينا في رمضان 2024، من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، ومن إنتاج الفنان أشرف زكي، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط، من خلال دراما اجتماعية تحمل مزيجًا من التشويق والإثارة.

بطولات منفردة

يعد مسلسل سر إلهي، رابع الأعمال الدرامية التي تخوض من خلاله الفنانة روجينا، البطولة المطلقة، إذ حظيت بالبطولة المنفردة بعد سنوات من النجاح من خلال مسلسل بنت السلطان عام 2021، من إخراج أحمد شفيق وتأليف أيمن سلامة، لتتبعه بمسلسل انحراف 2022 من إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف مصطفى شهيب، ثم «ستهم» عام 2023، للكاتب ناصر عبدالرحمن ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وتستعرض «الوطن»، أبرز الاسماء المشاركة في مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، وذلك من خلال السطور التالية:

أحمد بدير

صلاح عبدالله

أحمد مجدي

محمد ثروت

رنا رئيس

مي سليم

محمود حجازي

رشا مهدي

مراد مكرم

أحمد سلامة

ميمي جمال

نهى عابدين

محمود الحديني

محسن منصور

يوسف الأسدي

مريم أشرف زكي

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بقلم هبة أمين