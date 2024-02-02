استثناء 3 محافظات من خطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم والذي يترقب معه المواطنون خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة والتي تحمل أخبارا سارة كونها تراعي الظروف الخاصة بالشهر الكريم، من خلال تقليل مدة تخفيف أحمال الكهرباء، بالإضافة لاستثناء 3 محافظات من الخطة.

وبحسب مصدر مسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، فإن محافظة مطروح ستكون ضمن 3 محافظات مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان المقبل.

محافظات مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان

وأضاف المصدر المسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قائمة المحافظات المستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان تشمل «محافظة مطروح، ومحافظة جنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر».

أسباب استثناء محافظات من تخفيف أحمال الكهرباء

وأكد أن تلك المحافظات مستثناة من تخفيف أحمال الكهرباء لعدة أسباب، أولها أنها مناطق سياحية، بالإضافة إلى أن معدل الاستهلاك بها أقل من المحافظات الأخرى ذات الكثافة السكانية العليا.

خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات خلال رمضان

وأشار إلى أنه وردت تعليمات إلى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء والشركات الأخرى في المحافظات بتخفيف مدة انقطاع الكهرباء خلال شهر رمضان المقبل لمدة ساعة واحدة، مع الالتزام بالخطة النهارية من 11 صباحا إلى 5 مساء.