محللة رياضية: مباراة غينيا والكونغو صعبة على الفريقين.. وقد يحسمها التعادل السلبي

قالت كريستين آدمو، محللة رياضية، إنه لم يتوقع أحد خروج الكثير من المنتخبات المرشحة للفوز بلقب بطولة الأمم الأفريقية، مثل حامل اللقب المنتخب السنغالي بجانب المنتخبات العربية مثل مصر والمغرب، وبالتالي هذه النسخة من الصعب توقع المنتخب الفائز فيها، والفرق العربية لم تؤد بشكل جيد باستثناء موريتانيا.

وأضافت آدمو، خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من حسن الحظ أن المنتخب صاحب الأرض كوت ديفوار لايزال موجودا في البطولة، ويعد منتخب نيجيريا أفضل المنتخبات المتبقية في دور ربع النهائي.

مباراة الكونغو وغينيا مرشحة للتعادل السلبي

وعن مباراة الكونغو وغينيا اليوم، أوضحت أن المباراة ستكون صعبة ومرشحة أن تصل للتعادل السلبي والأشواط الإضافية، نظرا لأن كلا المنتخبين ليسا من المنتخبات التي تفضل الطريقة الهجومية، فغينيا تأهلت بصعوبة في المباراة السابقة على حساب غينيا الاستوائية في الدقائق الأخيرة، مشيرة إلى أن الكونغو تأهلت هي الأخرى بصعوبة كبيرة أمام المنتخب المصري بركلات ترجيحية، والتي تعتمد بشكل كبير على الحظ.