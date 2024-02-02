بدء إعلان نتيجة التيرم الأول للصف الأول الإعدادي في مدارس بني سويف

بدأت المدارس الإعدادية في محافظة بني سويف، في إعلان نتائج امتحانات التيرم الأول للصف الأول الإعدادي 2023/2024، داخل المدارس، وفقًا لتعليمات الإدارة التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

إتاحة النتائج أمام الطلاب وأولياء الأمور

وقال الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن المدارس الإعدادية بدأت في إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، في أماكن ظاهرة داخل المدارس لإتاحتها أمام الطلاب وأولياء أمورهم، حيث جرى اتخاذ عدة إجراءات تضمن عدم التزاحم داخل المدارس، ووضع كشوفات النتائج في أماكن ظاهرة.

انتهاء لجان النظام والمراقبة من عملها بإعدادية بني سويف

وانتهت لجان النظام والمراقبة بسنوات النقل الأول والثاني بالمرحلة الإعدادية من عملها الذي شمل أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، حتى إعلان النتائج بالمدارس.

وكانت مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، اختتمت 24 يناير الماضي، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 لسنوات النقل والشهادة الإعدادية، وبدأت لجان النظام والمراقبة في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة عملها.

تواصل أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في بني سويف

وتواصل لجنة النظام والمراقبة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي في محافظة بني سويف عملها في التصحيح والرصد والمراجعة لنتائج الشهادة الإعدادية، حيث من المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية الأسبوع القادم.