7 تحذيرات للمواطنين للتعامل مع نوة الكرم بالإسكندرية

ضربت نوة الكرم محافظة الإسكندرية منذ عدة أيام، وتسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، وسقوط أمطار بدأت بغزيرة ووصلت إلى حد سقوط ثلوج.

تحذيرات للمواطنين للخروج بسلامة من نوة الكرم

ووجهت غرفة العمليات في محافظة الإسكندرية عددا من التحذيرات للمواطنين من أجل الحفاظ على أنفسهم والخروج بسلام من الندوة وجاءت التحذيرات كالآتي:

- ارتداء ملابس ثقيلة وتوخي النزول بالأخص في فترة المساء

- القيادة بحذر خاصة أثناء سقوط الأمطار، ومحاولة عدم القيادة في الفترة التي تتساقط فيها الأمطار.

- عدم القيادة بسرعة تتخطي 60 كم من اجلي توخي أي خطر بسبب سقوط الأمطار.

- الحفاظ على مسافة أمان مع السيارات المتواجدة

- تجنب الوقوف بجانب أو أسفل المباني القديمة والبلوكانات المتهالكة.

- تجنب النزول في الشوارع لحظة حدوث البرق

- الابتعاد عن الأعمدة الكهربائية أو الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية خاصة عند حدوث برق

تحذيرات المرور من الطقس السيئ

وحذرت الإدارة العامة للمرور المسافرين من اتباع التحذيرات الآتية:

- استخدام الأضواء غير المبهرة ليلا أو نهارا.

- ترك مسافة بين السيارات

- وجود منافذ هواء في السيارات

- الامتناع عن استخدام أي هاتف خلال القيادة

- السير في الاتجاه المحدد للسير الصحيح

وحددت رقم محدد من أجل التواصل في حالة أي طوارئ أو إغاثة من خلال الرقم الخاص بالاغاثة المرورية وهو01221110000.

وتعرضت مختلف المناطق لنوة الكرم في محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار غزيرة في الفترة الأخيرة يصاحبها تأثير المنخفض الجوي علي المحافظات الذي بدأ الاثنين الماضي ويستمر على المحافظات الساحلية والوجه البحري.