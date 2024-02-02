«watch it» تعكس قضايا المجتمع وتستحوذ على سوق المنصات في وقت قياسي

منذ انطلاقها واعتمدت منصة watch it، على المصداقية والواقعية فى موضوعاتها التي تتناولها فى المجتمع، فكانت مرآة للواقع وما يعيشه الجمهور من قضايا في مجالات مختلفة جعلتها المنصة الأولي فى الوطن العربي بوقت قياسي، وسط منافسة قوية بسوق المنصات الالكترونية، بدعم الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية.

وخلال الأعمال الدرامية التي قدمتها المنصة من انتاجها الأصلي، نجحت فى استقطاب شرائح مختلفة من الجمهور ليس المصري فقط؛ وإنما العربي أيضًا، ويستعرض «الوطن» فى التقرير التالي أبرز تلك القضايا التي تم تقديمها.

مسلسل حالة خاصة

انتهت منذ أيام منصة watch it من عرض آخر أعمالها الأصلية «حالة خاصة»، والذي كان له نصيب من اسمه، فكان حالة خاصة دراميًا ومجتمعيًا، إذ نجح المسلسل في تقديم صورة مريض التوحد بحالة تحدِ جديدة جعلت الجمهور يغير نظرته له، ويكون لديه آليات جديدة فى التعامل مع ذو المرض؛ لاسيما وأنهم يحتاجون للدعم النفسي والأسري للخروج من حالتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

ولم يتوقف المسلسل عند الابهار الذهني لقصة العمل وأداء أبطاله، ولكنه رحل بالجمهور عبر آلة الزمن ليعود لزمن فرقة المصريين للموسيقار هاني شنودة، والتي كان لها كبير الأثر فى الأجيال الجديدة بأن تتطلع على ابداعات زمن الفن الجميل.

مسلسل اتزان

قدم مسلسل «اتزان»، من خلال 10 حلقات، وصفة سحرية بمثابة علاج للاضطراب النفسي، إذ قدمت الفنانة ركين سعد معاناة الشابة المضطربة نفسيًا والتي يظهر عليها الكثير من حالة الهلاوس بعدما مرت بتجارب سيئة للغاية فى طفولتها خاصة مع والدها الذي كان يعاملها بقسوة، فى استعراض لنموذج الأب وتأثيره السلبي على مستقبل الأطفال، برسائل توعوية غير مباشرة، نجحت فى التأثير الايجابي بالجمهور.

مسلسل ريفو

وفي رحلة نوستالجيا من خلال فرقة موسيقية فى فترة التسعينيات، قدم مسلسل ريفو تشريحًا مفصلًا لمشكلات الصحة النفسية من خلال شخصيات متعددة، والتي تم استعراضها فى صورها المختلفة من بينها مرض الاكتئاب والتروما والاضطراب.

وامتد نجاح المسلسل للواقع مع الشباب لتعلقهم بالموسيقى التي اهتم المسلسل تناول ذلك الجانب خلاله ودمجه مع أحلام وطموحات أجيال الشباب.