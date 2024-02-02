نواب يطالبون بتخفيض تخفيف أحمال الكهرباء في رمضان إلى ساعة واحدة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة، بتخفيض ساعات تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المقبل غلى ساعة واحدة، وذلك للأهمية الخاصة التي يحظى بها الشهر المبارك في قلوب جميع المواطنين، فضلا عن ضرورة المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع لتعديل العدالة بين المواطنين.

موعد الانتهاء من تخفيف أحمال الكهرباء

وفي هذا السياق، قال النائب أسامة الأشموني عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قدّم طلب إحاطة خلال الفترة المقبلة بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، مؤكدا أنه يجب بأن يكون هناك خطة معلنة توضح من خلالها الحكومة موعد الانتهاء من تخفيف الأحمال خلال الفترة المقبلة.

قطع الكهرباء في شهر رمضان

وأوضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تصريحات لـ«الوطن» بأنه من المرتقب أن يكون هناك اجتماع مع وزير الكهرباء أو من ينوب عنه خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة حول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

تطور مهم بشأن تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان المقبل

كما أكد الأشموني أنه وأعضاء مجلس النواب تواصلوا مع المسئولين بخصوص عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي وتخفيضه من ساعتين إلى ساعة واحدة: «شهر رمضان يحظى بحالة خاصة عند جميع المواطنين، ونتواصل مع وزير الكهرباء خلال الفترة المقبلة لمنع قطع الكهرباء في الشهر الكريم، أو على الأقل يكون تخفيف الأحمال لساعة واحدة وليس ساعتين».

أسباب انقطاع الكهرباء

وفي سياق متصل، قال طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن جداول تخفيف الأحمال هدفها عدم انقطاع الكهرباء بشكل عشوائي والتي كانت تؤثر بالسلب على المستشفيات والمصالح الحيوية والإنتاج بشكل عام خاصة المصانع.

وأوضح «السويدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أزمة الطاقة لا تتعلق بمصر فقط وإنما هي أزمة عالمية في الوقت الحالي نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية والأزمات العالمية، فضلا عن الاضطرابات بمنطقة الشرق الأوسط، كل ذلك كان له من أسباب تخفيف الأحمال الذي يكون بشكل مؤقت وليس بشكل دائم.