متى نقول أعوذ بكلمات الله التامات؟.. من أسرار الشفاء النبوي

أعوذ بكلمات الله التامات، عبارة مباركة يرددها المسلمون لحماية أنفسهم من كل شرٍّ ظاهره وباطنه، وتُعدُّ هذه العبارة حصنًا ضدّ كيد الشياطين وسوء العيون، والشرور التي قد تُحيط بالإنسان في حياته، ووردتْ فضائل كبيرة عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في فضلِ تلك العبارة.

ولعبارة أعوذ بكلمات الله التامات فضل كبير في حِفظُ اللهِ تعالى لعبدهِ من كلّ شرٍّ، وطردُ الشياطينِ وهزيمتُهم، وتحصينُ النفسِ من الحسدِ والعينِ، وجلبُ السكينةِ والطمأنينةِ للقلبِ، ويُستحبُّ قولها ثلاثَ مراتٍ في الصباحِ والمساءِ، ويمكنُ قولُها عندَ الشعورِ بالخوفِ أو القلقِ، كما يُمكنُ تعليمُها للأطفالِ لحمايتِهم من الشرورِ.

متى نقول أعوذ بكلمات الله التامات؟

ونقول أعوذ بكلمات الله التامات، عندَ دخولِ أو الخروج من المنزلِ والنومِ والسفرِ، ويجبُ أنْ تقال بِقلبٍ مُخلصٍ ونِيّةٍ صادقةٍ، ولا ينبغي الاعتمادُ عليها فقطْ، بل يجبُ العملُ بالأسبابِ الشرعيّةِ الأخرى لحمايةِ النفسِ من الشرورِ.

حكم الإفتاء في قول «أعوذ بكلمات الله التامات»

وأوضحت دار الافتاء، أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، جواز الرقية بالقرآن الكريم، إذ أجاز النبي الكريم، الرقية بأم القرآن، فقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أنّ ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتوا على حي من أحياء العرب فلم يقروهم، فبينما هم كذلك، إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألوه، فضحك وقال: «وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ».

وقد صَحَّ أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: «اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ البَاسَ، اشْفِهِ» أخرجه البخاري، ويقول أيضًا: «أعوذ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ» أخرجه البخاري.

وفي حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي لما شكا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعًا يجده في جسمه منذ أسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «ضَعْ يَدَكَ عَلَى الَّذِي تَأَلَّمَ مِنْ جَسَدِكَ، وَقُلْ: بِاسْمِ اللهِ، ثَلَاثًا، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أَعُوذُ بِاللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ» رواه مسلم. وغير ذلك من نصوص الرقية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.