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معرض القاهرة الدولي للكتاب

أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا كامل العدد في دبي «صور»

كتب:

ياسمين محمود
11:11 م | الجمعة 02 فبراير 2024
احمد سعد

احمد سعد

أعرب الفنان أحمد سعد، عبر حسابه بمنصة تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن سعادته بنجاح حفله الغنائي في القرية العالمية بدبي، الذي رفع شعار كامل العدد.

وشارك أحمد سعد جمهوره مجموعة صور من الحفل، وعلق عليها: «حفل القرية العالمية اليوم في دبي، شكرا للجمهور اللي نورني النهاردة، فرحتوني جدا باستقبالكم واتبسطت جدا معاكم».

أحمد سعد يحقق نجاحا بأغنية «بعتذر لك»

وحقق أحمد سعد، مؤخرا، نجاحا كبيرا بأغنية «بعتذر لك»، التي نالت إشادات الجمهور بالطابع الدرامي الذي تتميز به، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر يحيى مهدي.

وتقول كلمات أغنية «بعتذر لك»: «بعتذر لك إني دايما كنت أقصر في الكلام، وإني بسرح لما أشوفك ف ابتسملك والسلام، وإني جاهل في المعاملة والمجاملة والاهتمام، وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام».

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