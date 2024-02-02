باحثة بالمركز المصري للفكر: الدولة تواجه النمو السكاني بالبناء والتعمير بخطط واضحة

أكدت نسرين الشرقاوي، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الدولة المصرية أمام تحد حقيقي، ونبّه الرئيس عبدالفتاح السيسي لخطورة النمو السكاني، لأن النمو السكاني يفرض ضغوطًا كبيرة على موارد البلاد ويعيق جهود الدولة المبذولة في التنمية، موضحة أن المسألة السكانية شغلت اهتمام الساسة والفلاسفة والاقتصاديين عبر العصور.

استيعاب الزيادة السكانية الحالية

ومن أجل استيعاب الزيادة السكانية الحالية؛ أوضحت نسرين الشرقاوي لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية في جمهوريتها الجديدة شيدت مجتمعات عمرانية جديد من أجل استيعاب الزيادة السكانية، وبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في كل مدن ومحافظات مصر، وبناء المستشفيات وتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

ياتي هذا بالإضافة لإنشاء العديد من المشروعات القومية التي توفر فرص العمل من ناحية ومن ناحية أخرى توفر المنتجات والسلع كمشروعات الاستزراع السمكي، ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، والصوب الزراعية، وفي اتجاه القضاء على الفقر الذي هو أحد العوامل الدافعة للإنجاب، قامت الدولة المصرية ببرامج الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، ورعاية الأشخاص بلا مأوى، وأطفال الشوارع ونظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات بحسب نسرين الشرقاوي.

تنمية الأسرة المصرية

كما تعمل الدولة من خلال المشروع القومي حياة كريمة على تطوير الريف المصري لتغيير واقع الأسر الأكثر فقرًا واحتياجًا وتحسين جودة حياتهم، ومؤخرًا في عام 2022؛ تم إطلاق استراتيجية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ثم بعد ذلك؛ تم توقيع رئيس الوزراء مراسم برتوكول تعاون بين وزارتَي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.