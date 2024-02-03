7 أيام ولائم للضيوف.. تفاصيل أكبر أفراح سيوة بحضور 40 ألف فرد (صور)

عادات وتقاليد يتميز بها أهالي سيوة، في محافظة مطروح، في الأفراح، إذ تستمر على مدار عدة أيام، بحضور الضيوف من خارج سيوة لمشاركة أبناء الواحة فرحتهم في أجواء مبهجة، لن تراها إلا في واحة السحر والجمال في قلب الصحراء الغربية.

واحتشد الآلاف من أهالي واحة سيوة في أفراح عائلة الحاج بلال أحمد بلال السيوي، من عواقل القبائل في الواحة، ليشاركوا العريس أحمد بلال فرحته وسط أجواء مميزة، بطقوس شعبية أصيلة.

تجهيزات الفرح

سيوة لها عادات وتقاليد خاصة في الأفراح عن غيرها من المدن والمحافظات الأخرى، حسب الحاج سمير بلال عم العريس، الذي قال لـ«الوطن»، إن هناك تجهيزات استمرت على مدار 21 يومًا، مع إقامة شادر في مكان يتناسب مع الأعداد التي جرى دعوتها من داخل وخارج مصر، وتجهيز الذبائح، والمؤن، خاصة في هذا الفرح الكبير من أفراح قبائل سيوة، الذي له ترتيبات تختلف عن غيرها من الأفراح خارج الواحة.

7 ليالي مستمرة من الأفراح

ويستمر الفرح السيوي 7 أيام عقب إقامة الشوادر، والخيام، وتعليق الزينة بحضور الأهل والأقارب، طبقاً لـ«عم العريس»، الذي قال: «استقبلنا المعازيم الضيوف على مدار ثلاثة أيام، من العائلات والقبائل المختلفة من مدن محافظة مطروح، ومن جميع المحافظات، والعديد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية وليبيا وغيرها من الدول، لتكتمل الفرحة بهم مع أهالي سيوة في أجواء من السعادة».

40 ألف فرد يشاركون في حفل الزفاف

واستكمل: «شارك بالحضور منذ بدء حفل الزفاف 40 ألف شخص وكان هناك حضور لشخصيات عامة منها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وأحمد قذاف الدم من ليبيا، ونواب مطروح، وعمد ومشايخ وعواقل وشباب القبائل العديدة، وجرى نحر الذبائح من العجول والضأن، وإعداد ولائم ضخمة للضيوف، بتجهيزات من 50 طباخا ومساعدين، و750 فردا في خدمات تقديم الوجبات على مدار أيام، وحوالي 200 فرد لتحضير وتقديم الشاي والقهوة والمشروبات الساخنة والباردة، و300 فرد لتقديم الفاكهة بمساعدة شباب سيوة، بجانب تنظيم مسابقات خلال أمسيات الفرح وتوزيع جوائز لمشاركة الناس، لنشر البهجة بين الحضور.

أفراح القبائل يجلس الغني بجوار الفقير

«أفراح العائلات والقبائل في سيوة ومطروح، لا يوجد فيها فارق بين الغني والفقير، القوي والضعيف كلهم يجلسون ويحتفلون معًا».. هكذا قال المهندس سعيد الحفيان من عواقل قبائل أولاد علي بالصحراء الغربية لـ«الوطن»، موضحًا أن حفلات الزفاف تتميز بالود والألفة، وفي وقت الصلاة يصطف الجميع في صفوف واحدة، ووقت الطعام يجلس الجميع بجوار بعضهم البعض، هذه هي أفراح العائلات والقبائل.