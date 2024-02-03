نرددها يوميًا.. ما أول كلمة نطق بها سيدنا ٱدم بعد خلقه؟

سيدنا آدم عليه السلام هو سيد البشر الذي خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه، وورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة المراحل التي مر بها آدم خلال خلقه، أولها مرحلة الطين، إذ أخبر الله ملائكته أنه سيخلق بشرًا من طين حتى يسجدوا له، ثم تأتي مرحلة الحمأ المسنون بعد ما جف الطين وأصبح صلصالًا، حسب قول الله تعالى: (وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ).

أول كلمة نطق بها آدم عليه السلام

بعد إتمام خلق آدم عليه السلام، كانت أول كلمة نطق بها هي الحمد لله، وفقًا لما ورد في حديث رواه عبد الرزاق في مُصنفه، إذ قال: ذلك خير يومٍ طلعت فيه الشمس؛ لأنّ فيه خُلق آدم ونُفخ فيه الروح، فقام جالساً، فعطس، فأول ما ألقى الله على لسانه الحمد لله رب العالمين، فردّت عليه الملائكة: رحمك الله.

وفي تصريحات تليفزيونية بقناة «دي إم سي»، أوضح الداعية الإسلامي الشيخ رمضان عبد المعز، أن الله خلق سيدنا آدم عليه السلام بيده ونفخ فيه من روحه ولما دخلت الروح في سيدنا آدم عطس فشمتته الملائكة، فكان قول الحمد لله هو أول ما نطق به.

تعليم الأسماء لآدم

وأضاف الداعية الإسلامي، أن نطق كلمة الشكر كأول كلمة يقولها البشر في العالم يدل على أن فضيلة الشكر عظيمة، لذا ينبغي أن يكون نطق الشكر في ألسنة المؤمنون سواء كان شكر لله عز وجل أو شكر للوالدين أو لكل من يسدي لك معروفًا.

وبعد ما اكتمل جسد سيدنا آدم عليه السلام، علمه الله الأسماء كلها، فأصبح قادرًا على تسمية الأشخاص والأشياء، إذ يقول ابن عباس: «إنّ الله علّمه أسماء كلّ شيءٍ، كالجبال، وأسماء الناس والدواب، فعلّمه الله -تعالى- العلم الشرعي، والعلم الحياتي؛ لكي يكون خليفةً له في الأرض».