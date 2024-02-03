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«الإسكان»: بدء تسليم المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» في دمياط غدا

كتب:

أيمن حمزة
10:03 ص | السبت 03 فبراير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ في تسليم عن تسليم قطع أراضي مشروع بيت الوطن المرحلة الثامنة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك اعتبارًا من غد الأحد 4/2/2024، وحتى يوم الخميس 18/4/2024، في أيامٍ محددة.

وأوضح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة 32 بالحي السادس المنطقة 132 أرقام (34 – 39 – 44 – 46 – 49 – 64 – 65 – 70 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 4/2/2024، والقطع بالمنطقة 232 أرقام ( 8 – 28 – 31 – 45 – 49 – 55 – 60)، يوم الاثنين 5/2/2024، والقطعتين رقمي 9 – 20 بالمنطقة 332، يوم الأربعاء 7/2/2024، والقطع بالمنطقة 632 أرقام (1 – 3 – 4 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 13 – 14 - 15)، يوم الخميس 8/2/2024، والقطع من 17 : 27، يوم الأحد 11/2/2024، والقطع أرقام (28 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 38 – 39 – 40 – 41 - 42)، يوم الاثنين 12/2/2024.

«الإسكان» تعلن مواعيد تسليم أراضي بيت الوطن بدمياط الجديدة

وأضاف رئيس جهاز دمياط الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة المركزية ج أرقام (1/11 – 1/12 – 1/21 – 1/22 – 2/11 – 3/11 – 3/21 – 4/11 – 4/21 – 4/22 – 6/44)، يوم الأربعاء 14/2/2024، والقطعتين رقمى 8/11 و 8/21، يوم الخميس 15/2/2024، مضيفًا أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة شمال الجامعة من 1 : 11، يوم الأحد 18/2/2024، والقطع أرقام (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 19 – 20 – 21 – 22 - 23)، يوم الاثنين 19/2/2024، والقطع من 24 : 38، يوم الأربعاء 21/2/2024، والقطع أرقام (35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 - 65)، يوم الخميس 22/2/2024، والقطع أرقام (66 – 67 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 78 – 79 - 80)، يوم الأحد 25/2/2024، والقطع أرقام (81 – 82 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92)، يوم الاثنين 26/2/2024، والقطع أرقام (93 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100 – 101 – 102 – 103 – 104 )، يوم الأربعاء 28/2/2024، والقطع أرقام (105 ومن 133 : 142)، يوم الخميس 29/2/2024، والقطع من 143 : 153، يوم الأحد 3/3/2024، والقطع من 154 : 157، يوم الاثنين 4/3/2024.

وقال: سيتم تسليم القطع بمنطقة شرق المدينة أرقام ( 1 – 7 – 13 – 15 – 16 – 19 – 23 – 26 – 28 – 29 – 39)، يوم الأربعاء 6/3/2024، والقطع أرقام (49 – 52 – 63 – 77 – 83 – 90 – 93 – 105 – 106 – 109 – 117)، يوم الخميس 7/3/2024، والقطع أرقام ( 118 – 121 – 122 – 131 – 134)، يوم الأحد 10/3/2024.

وأوضح أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن بغرب المدينة بالمنطقة H، من 1 : 11، يوم الاثنين 11/3/2024، والقطع أرقام (16 – 17 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 27 – 28 – 33 - 34)، يوم الأربعاء 13/3/2024، والقطع أرقام ( 35 – 36 – 40 – 41 – 47 – 48 – 49 – 53 – 54 – 55 – 56 )، يوم الخميس 14/3/2024، والقطع أرقام (60 – 61 – 62 – 63 – 79 – 70 – 71 – 75 – 76 – 77 - 78)، يوم الأحد 17/3/2024، والقطع أرقام (82 – 83 – 84 – 85 – 89 – 90 – 91 – 95 – 96 – 97 - 99)، يوم الاثنين 18/3/2024، والقطع بالمنطقة L أرقام (1 – 2 – 5 – 15 – 16 – 17 – 18 – 27 – 37 – 52 - 70)، يوم الخميس 21/3/2024، والقطع أرقام (87 – 95 – 100 – 110 – 131 – 135 – 148 – 153 – 165 – 183 – 184)، يوم الأحد 24/3/2024، والقطع أرقام (185 ومن 194 : 203)، يوم الاثنين 26/3/2024، والقطع من 204 : 214، يوم الأربعاء 28/3/2024، والقطع من 215 : 225، يوم الخميس 29/3/2024، والقطع أرقام (226 – 227 – 228)، يوم الأحد 31/3/2024.

ونوه رئيس الجهاز عن أنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة J أرقام (1 – 14 – 15 – 23 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 - 94)، يوم الاثنين 1/4/2024، والقطع أرقام (95 – 96 - 97)، يوم الأربعاء 3/4/2024، والقطع بالمنطقة K أرقام (1 – 2 – 6 – 7 – 11 – 12 – 13 – 18 – 19 – 20 – 25 )، يوم الخميس 4/4/2024، والقطع أرقام (26 – 27 – 32 – 33 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44)، يوم الأحد 14/4/2024، وتم تخصيص الأيام من الاثنين 15/4/2024 : الخميس 18/4/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

 

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