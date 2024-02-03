«مليحة» و«رحيل».. أحدث الأعمال المنضمة لموسم دراما رمضان 2024

أسابيع قليلة تفصل الجمهور عن بدء موسم الدراما الرمضانية 2024، والذي يشارك به مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التي تحمل توقيع أبرز صناع الدراما ومن بطولة أهم نجومها، وعلى مدار الأيام الماضية كشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى السباق الرمضاني.

يعتبر الفنان دياب أبرز المنضمين إلى موسم الدراما الرمضانية 2024 بمسلسل «مليحة»، وهو من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، وينتمي لنوعية المسلسلات الـ15 حلقة، ومن المقرر أن يتطرق العمل خلال أحداثه إلى القضية الفلسطينية، ويجمع في بطولته مجموعة من الفنانين من بينهم أشرف زكي وحنان سليمان.

ويعتبر المسلسل هو البطولة الدرامية المنفردة الأولى لدياب بعد عدد من التجارب الفنية الناجحة التي قدمها على مدار مشواره، كان أخرها دوره في مسلسل «تحت الوصاية» خلال موسم الدراما الرمضانية 2023، والذي لاقى ردود أفعال إيجابية إشادات نقدية عديدة.

ياسمين صبري تعود للدراما الرمضانية بعد غياب 3 أعوام بـ«رحيل»

كما كشفت الفنانة ياسمين صبري عودتها إلى موسم الدراما الرمضانية بعد غياب 3 أعوام منذ مسلسل «فرصة تانية» في رمضان 2019، بمسلسل «رحيل» وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يبدأ تصويره خلال الأيام المقبلة كما سيتم الكشف عن باقي فريق عمل المسلسل.