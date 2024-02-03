تفاصيل المرحلة الثانية لمشروع تطوير طريق المنصورية في الجيزة.. ممشى سياحي

أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة تفقدية للوقوف على مراحل العمل بمشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنصورية، وإنشاء ممشى سياحي (المرحلة الثانية) أعلى القطاع المغطي من الترعة، بدءا من الطريق الدائري الجنوبي حتى كوبري عز بطول 2 كم، وذلك في إطار المتابعة الدورية لكل مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تُنفذ على أرض الواقع.

زيادة المساحات الخضراء

وأشار محافظ الجيزة، في تصريحات، إلى أن الأعمال تأتي استكمالا لما تم تنفيذه بالمرحلة الأولى، وتشمل إنشاء ممشى سياحي وساحات للانتظار، ومواقف حضارية ومنطقة أكشاك حضارية، وذلك في إطار خطة المحافظة بزيادة المساحات الخضراء وأماكن المتنزهات للمواطنين، إلى جانب إعادة الوجه الحضاري للمحاور المرورية المؤدية للمناطق الأثرية والتاريخية.

رصف جانبي الطريق بطبقة أسفلتية

وأوضح «راشد»، أنه سيتم تطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة ببلاط الإنترلوك ورصف جانبي الطريق بالطبقة الأسفلتية، بالتزامن مع تطوير الممشى السياحي بالجزيرة الوسطى ودعمها بالمسطحات الخضراء واللاند سكيب وأعمال تجميل الأسوار بشكل ذات طابع متناسق وحضاري، لكون الطريق أحد المحاور المرورية الرئيسية المؤدية لـ المتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية، ولخدمة المترددين عليه من المواطنين والأفواج السياحية.

تحقيق المرونة في حركة المركبات

واطلع محافظ الجيزة، خلال جولته، على الرسومات الهندسية الخاصة بموقف انتظار السيارات والحارات المرورية المخصصة لذلك، موجها بضرورة تدعيمه بمخارج ومداخل لتحقيق المرونة في حركة المركبات، ومراعاة دعم الممشى الجديد بالمساحات الخضراء والأشجار، والمكونات الجمالية لتحقيق المظهر الحضاري اللائق

وشدد «راشد» على مدير مديرية الطرق بضرورة المتابعة الدورية لنسب تنفيذ المشروع، والتزام الشركة المنفذة باستخدام أفضل الخامات، وضرورة تنفيذ البلدورات بطريقه الصب الخرساني لتتحمل الجهد العالي من الاستخدام، وإنشاء شبكة إنارة ذات طراز جمالي أسوة بما تم تنفيذه في المرحلة الأولى للأعمال، مع مراعاة خطوط الصرف الصحي خلال أعمال التطوير.

دعم الطريق بمطبات صناعية

ووجه محافظ الجيزة، بضرورة دراسة تدعيم الطريق بمطبات صناعية استجابة لمطالب المواطنين، للحد من سرعة المركبات، وحرص خلال جولته على تفقد مطلع ومنزل الطريق الدائري الذي تم استحداثه لربطه مع محور المريوطية، لتسهيل الحركة المرورية.

ورافق المحافظ، خلال الجولة، إبراهيم الشهابي نائب محافظ، واللواء شاكر يونس السكرتير العام، والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، والمتابعة وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل، وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.