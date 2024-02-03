بسبب ماني.. تفاصيل لقطة أطاحت بحكم مصري من أمم إفريقيا (فيديو)

لم تمر الأخطاء التحكيمية في مباريات كرة القدم في حقبة الـ «VAR»، مرور الكرام مثلما كان يحدث قبل ظهوره، لذلك فحدوث الأخطاء مع وجود تلك التقنية التي تتيح للحكم اللجوء لها وإعادة اللقطة أكثر من مرة، قبل اتخاذ قراره النهائي، خاصة مع القرارات الحاسمة مثل إلغاء الأهداف أو احتساب ضربات الجزاء أو حالات الطرد، قد يطيح بمصير حكم اللقاء، مثلما حدث مؤخرًا مع محمود البنا في بطولة كأس أمم أفريقيا.

ردود أفعال الجماهير على قرار محمود البنا بعد الاستبعاد من أمم أفريقيا

تباينت ردود أفعال الجماهير بين تعاطف ودعم وتأييد لقرار الإطاحة بمحمود البنا من طواقم تحكيم بطولة كأس أمم أفريقيا، لعدم رفعه البطاقة الحمراء في وجه ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي بعد تدخله العنيف على أحد لاعبي منتخب كوت ديفوار.

و ذهب جزء من الجماهير لتأييد قرار الإطاحة بالبنا، بسبب ما توضحه لقطة التدخل العنيف، التي لا تحتمل خيار آخر سوى الطرد المباشر للاعب، إذ قال أحدهم: «بصراحة لعبة سهلة جداً، نفس اللعبة في مباراة كوريا وأستراليا وطرد لاعب أستراليا، نزاهة التحكيم أهم عنصر لنجاح المنظومة كلها».

وأضاف آخر: «كان عليهم طرد ساديو ماني من البداية»، وقال آخر: «كان يجب طرد ساديو ماني بعد هذا التدخل العنيف».

في المقابل، قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي «إكس»، - داعما قرار حكم الساحة والفار -: «بلا دلع، قرار صحيح ما فيه طرد على ساديو» .

ساديو ماني كان سببًا أساسيًا في استبعاد محمود البنا من قائمة الحكام المصريين الموجودين في بطولة كأس أمم أفريقيا، وذلك بعدما تغاضى عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه النجم السنغالي، بعد تدخله العنيف على مدافع كوت ديفوار، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة القارية وشهدت وداع أسود التيرانجا للبطولة.

محمود البنا كان حكمًا لتقنية الفيديو في لقاء كوت ديفوار والسنغال، الذي انتهى بركلات الترجيح لصالح أصحاب الأرض، بعد حسم الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بين المنتخبين، وارتكب خطأ بعدم استدعاء حكم الساحة من أجل إعادة مشاهدة لقطة ساديو ماني ومن ثم طرده.