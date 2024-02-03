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معرض القاهرة الدولي للكتاب

القبض على متهم بمحاولة غسيل 5 ملايين حنيه في القاهرة

كتب:

محمد بركات
01:05 م | السبت 03 فبراير 2024
قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس – مقيم بمحافظة القاهرة)؛ لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ5 ملايين جنيه.

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