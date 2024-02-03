كيف يستمتع الأطفال في جناح الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب؟ (فيديو)

استعرضت سالي طراد، مراسلة «dmc»، تقريراَ لرصد فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، تحت عنوان «كيف يستمتع الأطفال بوقتهم داخل جناح الطفل في معرض القاهرة الدولي للكتاب؟».

وقال أحد الأطفال من داخل المعرض «معرض الكتاب حلو أوي، وهقول للناس تيجي معرض الكتاب»، وقال طفل آخر «عاجبني القصص اللي قرؤها ولعبت السلم والثعبان».

صناعة لعبة السلم والثعبان بطريقة مميزة

وأضافت مراسلة «dmc»، أن مجلس القومي للطفولة والأمومة صنعوا لعبة السلم والثعبان بطريقة مميزة، حيث يوجد على كل رقم توعيات للطفل مثل التعرض للتنمر، التعبير عن الرأي، والبيئة النظيفة.

مراسلة «dmc» تنقل فاعلية أخرى

ونقلت مراسلة «dmc» فاعلية أخرى توجد جناح الطفل من 5 لـ 18 سنة، حيث قامت الدولة بتكريم خاص بجائزة للمبدع الصغير مثل كتابة الشعر، والرسم .

وقالت الفائزة بجائرة المبدع الصغير في الرسم، رودينا هشام، «أكتر حاجه اتبسط بها أنها كانت دافع أكمل به».

وقال آخر «قعدت سنين كتير بتعب وأروح أقابل ناس تساعدني في طريقي عشان أقدر اخد جائزة المبدع الصغير».