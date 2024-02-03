تٌشبه الإنسان وتصرخ عند اقتلاعها.. 5 معلومات عن نبتة الماندراكورا المميتة

تعتبر نبتة «الماندراكورا»، من أغرب وأندر النباتات في العالم، التي اكتشفها العلماء منذ آلاف السنين في جنوب أوروبا وشمال غرب إفريقيا والمشرق العربي، وأغرب ما يٌميزها هو أن جذورها تنمو على شكل إنسان، وتصدر صوت يٌشبه الصراخ عند اقتلاعها من التربة، بحسب ما أكده موقع «sciencedirect».

دراسة نبتة الماندراكورا

ارتبطت نبتة الماندراكورا بخرافات عديدة، إذ قيل عنها أنها تمتلك قٌوى سحرية نتيجة قٌدرتها على علاج الكثير من الأمراض الخطيرة لم يتوصل الطب لعلاجها كأمراض الأعصاب، من خلال تناول أوراقها التي عُرفت باسم «بيض الجن»، ما جعل العٌلماء يٌقررون دراسة تلك النبتة الغريبة للتعرف على أسرارها، وهل لها تأثير علاجي على جسم الإنسان أم لا.

كما أشار موقع المنشورات العلمية «sciencedirect»، إلى عدد من المعلومات الأخرى التي تخص نبتة الماندراكورا، كالتالي:

- استخدمها شعوب الشرق الأدنى وأوروبا كمخدر قوي في العمليات الجراحية.

طريقة اقتلاع النبتة

- يتعرض كل من يُحاول اقتلاعها من جذورها للموت الفوري، لذا يتم استخراجها عن طريق ربطها بحيوان، وغالبًا ما يكون كلب.

- يُعتقد أن جذور نبتة الماندراكورا تحتوي على خصائص سحرية وطبية، لذا كانت تستخدم في الطب الشعبي في الماضي للتعافي من الأمراض.

- تُعرف بعدد من الأسماء الغريبة كـ«بيض الجن»، و«الشيطان»، و«أبو الروح واللفاح»، و«تفاح الجن».

- نُسجت حولها قصص خيالية، وظهرت في عدد من الأفلام مثل أفلام هاري بوتر.