انطلاق فعاليات مؤتمر «خطوة على الطريق» لطلاب الصيدلة بجامعة الزقازيق

انطلقت فعاليات مؤتمر «خطوة على الطريق»، بنسخته السادسة عشر، الذي تنظمه كلية الصيدلة جامعة الزقازيق، بالتعاون مع الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة، تحت إشراف الدكتورة أمل الجندي عميد كلية الصيدلة ورئيس المؤتمر.

جاء ذلك بحضور د.ماهر الدمياطي رئيس لجنة القطاع للدراسات الصيدلية ورئيس جامعة الزقازيق، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام ومدير عام الكلية، وعدد من الجهاز الاداري، بمشاركة 350 طالبا وطالبة من 20 كلية من كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية من الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية.

أهمية الأنشطة الطلابية ببناء شخصية الطالب

وأشار الدكتور ماهر الدمياطي، إلى أهمية الأنشطة الطلابية ببناء شخصية الطالب وصقل مهاراته، مؤكدا وجود نظام تعليمى متكامل لطلاب كليات الصيدلة بمصر، يتوافق مع النظام التعليمى الحديث بالخارج، ويتوافق مع متطلبات سوق العمل.

كما دعا الطلاب، إلى ضرورة التنسيق مع كل الجهات المعنية وخلق مجتمع أكبر لطلاب الصيدلة بمصر، لاستضافة مؤتمر اتحاد الصيدلة العالمي بمصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدا وجود مسارات عديدة للتخصصات داخل كل محور لبناء شخصية الصيدلي.

كما أكدت عميدة الكلية، أن الهدف من انعقاد مثل هذه المؤتمرات يأتي في إطار حرص الكلية على دعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، وربط الدراسة الأكاديمية بالصناعة ومجالات العمل الصيدلي المختلفة، في ظل وجود أكثر من 40 تخصصا متاحا للعمل الصيدلي، مشددا على أهمية الاستفادة من السنة التدريبية لطلاب برنامج فارم، لتخريج صيدلي متخصص، مما ينعكس على صحة المريض ومنظومة الرعاية الصحية في مصر.