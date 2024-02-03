حوافز جديدة لمزارعي القصب.. تصل إلى 500 جنيه في الطن (مستند)

أكدت شركات السكر في محافظة قنا، أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أصدر قرارا بحوافز جديدة لمزارعي القصب تصل إلى 500 جنيه للطن الواحد حال توريد أكثر من 40 طنا.

سعر طن قصب السكر 2024 الجديد

وبحسب قرار وزير التموين الذي يحمل رقم 22 لسنة 2024، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، الذي أعلن فيه زيادة أسعار توريد طن القصب في شكل حوافز تبدأ من 300 إلى 500 جنيه في الطن الواحد كالآتي:

المادة الأولى: توريد محصول قصب السكر للعام الحالي لمصانع شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية اعتبارا من 2024/1/1 بسعر توريد قيمته 1500 جنيه للطن.

المادة الثانية: يصرف حافز توريد لموردي قصب السكر خلال الموسم الحالي على النحو التالي:

300 جنيه للطن في حالة توريد محصول بمتوسط 30 طنا للفدان.

400 جنيه للطن في حالة توريد محصول يزيد على 30 وحتى 40 طنا للفدان.

500 جنيه للطن في حالة توريد محصول قصب السكر يزيد على 40 طنا للفدان، على أن يصرف حافز التوريد بذات القواعد لمن قاموا بالتوريد من بداية الموسم الحالي.

مصانع السكر في قنا

يذكر أن محافظة قنا تزرع نحو 120 ألف فدان قصب، وتضم أكثر من 60 ألف مزارع، وبها 3 مصانع وهي مصنع سكر نجع حمادي ومصنع سكر قوص ومصنع سكر دشنا، تصنع نحو 300 ألف طن سكر صافي بعد عصر 3 ملايين طن قصب، وبدأ الموسم الحالي أول يناير الماضي.