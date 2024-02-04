منهم أبو بكر الصديق.. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟

العشرة المبشرون بالجنة، هم من صحابة رسول الله- صلى الله عليه وسلم- وبشرهم الرسول ﷺ بالجنة، ورد ذكرهم في حديث رواه عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد عن النبي ﷺ: «أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة».

أسماء العشرة المبشرون بالجنة

وفقا للحديث الشريف، فإنّ العشرة المبشرون بالجنة، حسب موقع دار الإفتاء هم: «أبو بكر الصديق: أول خليفة للمسلمين وصاحب رسول الله ﷺ، عمر بن الخطاب: ثاني خليفة للمسلمين وقائد فتوحات إسلامية عظيمة، عثمان بن عفان: ثالث خليفة للمسلمين وذو النورين، علي بن أبي طالب: رابع خليفة للمسلمين وابن عم رسول الله ﷺ، طلحة بن عبيد الله: من كبار الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، الزبير بن العوام: من كبار الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، عبد الرحمن بن عوف: من كبار الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، سعد بن أبي وقاص: من كبار الصحابة وقائد معركة القادسية، سعيد بن زيد: من كبار الصحابة وأحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو عبيدة بن الجراح: من كبار الصحابة وقائد فتوحات إسلامية عظيمة».

أعمال العشرة المبشرون بالجنة

تميز العشرة المبشرون بالجنة بالعديد من الصفات، منها: الإيمان القوي والصدق: تميزوا بإيمانهم القوي بالله تعالى وصدقهم في إيمانهم، الجهاد في سبيل الله: شاركوا في غزوات الرسول ﷺ وجاهدوا في سبيل الله تعالى، الزهد والتقوى: تميزوا بزهدهم عن الدنيا وحرصهم على التقوى، الكرم والسماحة: تميزوا بكرمهم وسماحتهم، والعشرة المبشرون بالجنة هم قدوة حسنة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، ويجب على المسلمين أن يتبعوا سيرتهم العطرة ويسلكوا طريقهم في الإيمان والتقوى والجهاد في سبيل الله تعالى.