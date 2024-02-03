يرغب طلاب الصف الثاني الثانوي إلى معرفة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، بعد انتهائها يوم 24 يناير الماضي، وفي السطور التالية نستعرض طرق الحصول على النتيجة كما أتاحتها مديريات التربية والتعليم بالاسم ورقم الجلوس الاستعلام عن نتيجة تانية ثانوي الترم الأول 2024 في 10 محافظات.

بالاسم ورقم الجلوس.. الاستعلام عن نتيجة تانية ثانوي الترم الأول 2024 في 10 محافظات

وقامت مديريات التربية والتعليم بالإعلان عن نتيجة ثانية ثانوي الترم الأول 2024، إذ يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال التوجه إلى المدارس التابعة لها الطلاب والاستعلام بالاسم ورقم الجلوس.

وأشارت مديريات التربية والتعليم إلى أنه يجرى الحصول على النتيجة من خلال الدخول إلى رابط المديرية أو من خلال البوابة الإلكترونية للمحافظة والحصول على النتيجة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط

- اختيار نتيجة الصف الثاني الثانوي

- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب

- إدخال اسم الطالب.

- الضغط على حفظ

- تظهر النتيجة

وأضافت أنه يمكن الحصول على النتيجة من خلال عدد من الروابط المختلفة كالآتي:

- نتيجة الصف الثاني في محافظة البحيرة من هنا

- محافظة بني سويف - النتيجة من هنا

- محافظة الدقهلية - الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة الجيزة - النتيجة من هنا

- محافظة مطروح - الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة السويس - الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة القاهرة - الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة كفر الشيخ - النتيجة من هنا

- محافظة القليوبية - الحصول على النتيجة من هنا

- محافظة سوهاج - الحصول على النتيجة من هنا