السجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الباكستاني السابق وزوجته بتهمة انتهاك قانون الزواج

كشفت وسائل إعلامية عالمية، اليوم السبت، أنّ محكمة باكستانية أصدرت حكمًا بالحبس لمدة 7 سنوات وفرض غرامة على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وزوجته بشرى بيبي، في قضية انتهاك قانون الزواج، وفق ما ذكر موقع «سكاي نيوز».

انتهاك قانون الزواج في باكستان

وأفادت صحيفة «دون» الباكستانية، أن محكمة في روالبندي حكمت على عمران خان، رئيس الوزراء السابق، وبشرى بيبي بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما، وفرض غرامة عليهما، بسبب أن زواجهما في فبراير 2018 ينتهك القانون.

جاء مضمون القضية التي أقامها زوج بشرى السابق خوار فريد مانيكا، أن عمران خان تزوج من بشرى بيبي خلال فترة عدم سقوط العدة عن الأخيرة، وهو ما يعد أمرًا مخالفًا للقانون والشرع.

وقد شهد المسؤول على عقد القران على أن هذا خطأ تم تصحيحه، من خلال مراسم عقد جديد.

وبهذا يكون هذا الحكم هو الثالث بحق عمران خان خلال أسبوع واحد فقط، وقبل الانتخابات الحكومية المقررة أن تنطلق يوم الخميس المقبل، وبعد هذه الأحكام أصبح محظورًا عليه خوضها.

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق بالسجن

وكانت المحكمة الباكستانية قد حكمت على عمران خان «71 عامًا»، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي بالسجن لمدة 10 سنوات، يوم الثلاثاء الماضي، بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وأوضحت صحيفة «دون» الباكستانية» أنّ قضية تسريب أسرار الدولة، تتعلق بأن عمران شارك محتويات برقيات سرية، أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة إلى الحكومة في إسلام باد.

أمّا الحكم الثالث فكان 14 عامًا، مع زوجته بشرى، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.